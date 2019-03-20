Мэру Сум снова не нравятся заборчики в центре города

Вопрос законности установки ограждения на ул. Горького обсуждался сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии.
Как доложил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко, ограждение устанавливали после предписания патрульной полиции, которое объяснялось большой концентрацией ДТП на этом участке, так как люди переходили не через пешеходный переход, а прямо через перекресток.
Мэр Сум одобрил, что его подчиненные заботятся о безопасности горожан, но раскритиковал как порядок проведения работ: сначала нужно было сделать тротуар, ведущий к пешеходном переходу, а потом делать тупик, так и вид ограждения.
- Я понимаю, в парке, сквере, такое ограждение, но в городе нужно что-то более современное. Вы заканчивайте. А то и на Роменской нагородили…
Напомним: два года назад было установлено ограждение на Покровской пл. на спуске, ведущем от гостиницы «Украина» к универмагу «Киев». Тогда сумчане сравнили его с оградкой на кладбище. Его переделали, установив новое, а старое перенесли к детсаду на Барановке.
Сумские коммунальщики прислушались к гласу народа и начали расширять тротуар на ул. Горького, который сначала пытались загородить забором, образовав тупик....
Эпопея с установкой забора на тротуаре по ул. Горького пока не завершилась....
На ул. Горького по заказу департамента инфраструктуры установили забор....
Сегодня, 11 апреля, в районе остановки «ДК СМНПО» начали устанавливать столбики к будущему заборчику....
Сумские коммунальщики убрали столбики от ограждения, которое планировалось установить возле ТРЦ «Лавина»....