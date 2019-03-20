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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16770

Мэру Сум снова не нравятся заборчики в центре города

Александр Лысенко раскритиковал вид заборчиков, которые устанавливает департамент инфраструктуры города, отделяя тротуары от дороги.

Фото Эрики Шпанцевой

Вопрос законности установки ограждения на ул. Горького обсуждался сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

Как доложил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко, ограждение устанавливали после предписания патрульной полиции, которое объяснялось большой концентрацией ДТП на этом участке, так как люди переходили не через пешеходный переход, а прямо через перекресток.

Мэр Сум одобрил, что его подчиненные заботятся о безопасности горожан, но раскритиковал как порядок проведения работ: сначала нужно было сделать тротуар, ведущий к пешеходном переходу, а потом делать тупик, так и вид ограждения.

- Я понимаю, в парке, сквере, такое ограждение, но в городе нужно что-то более современное. Вы заканчивайте. А то и на Роменской нагородили…

Напомним: два года назад было установлено ограждение на Покровской пл. на спуске, ведущем от гостиницы «Украина» к универмагу «Киев». Тогда сумчане сравнили его с оградкой на кладбище. Его переделали, установив новое, а старое перенесли к детсаду на Барановке.

Общество Заборчик Ограждение
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