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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35331

В Тростянце горел автомобиль

10 июня в 11:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2107 на ул. Подлесной в г. Тростянец.

Уже через 3 минуты на место прибыл дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, возгорание произошло в моторном отсеке двигателя. Оперативными действиями уже в 11:15 спасатели остановили дальнейшее распространение пламени и предотвратили переброску его в салон легковушки. А в 11:22 пожар ликвидировали.

Огонь лишь успел повредить моторный отсек и электрооборудование авто.

Всего на ликвидацию пожара были привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар авто Тростянец
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