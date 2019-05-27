В Тростянце горел автомобиль 10 июня в 11:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2107 на ул. Подлесной в г. Тростянец.

Уже через 3 минуты на место прибыл дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, возгорание произошло в моторном отсеке двигателя. Оперативными действиями уже в 11:15 спасатели остановили дальнейшее распространение пламени и предотвратили переброску его в салон легковушки. А в 11:22 пожар ликвидировали.

Огонь лишь успел повредить моторный отсек и электрооборудование авто.

Всего на ликвидацию пожара были привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.