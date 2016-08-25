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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах ветераны выступали на лыжероллерах

7-9 июня в Сумах состоялся открытый чемпионат Украины по лыжному спорту (на лыжероллерах) среди ветеранов Общественной организации «Всеукраинский союз любителей лыжных гонок Украины».

На соревнования приехали представители из 6 г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областей. Также в соревнованиях приняли участие спортсмены из республики Беларусь.

В первый день спортсмены выступали классическим стилем на дистанции 10 км (женщины) и 15 км (мужчины). Во второй день - свободным стилем гонка преследования на дистанции 10 км (женщины) и 20 км (мужчины).

Среди мужчин лучшее время показал в группе 35-39 - Дробин Александр (Харьков), в группе 50-54 - Антохин Юрий (Беларусь), в группе 55-59 - Ляхов Сергей (Харьков), в группе 60-64 - Калашников Владимир (Харьков), в группе 80-84 - Нестеренко Юрий (Харьков), в группе 85-89 - Згурский Анвик (Киевская обл.), а среди женщин лучший результат в  группе 50-54 - Мусальникова Елена (Беларусь), в  группе 65-69 - Власенко Галина (Сумы).

Спорт Лыжероллеры
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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