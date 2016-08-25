В Сумах ветераны выступали на лыжероллерах 7-9 июня в Сумах состоялся открытый чемпионат Украины по лыжному спорту (на лыжероллерах) среди ветеранов Общественной организации «Всеукраинский союз любителей лыжных гонок Украины».

На соревнования приехали представители из 6 г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областей. Также в соревнованиях приняли участие спортсмены из республики Беларусь.

В первый день спортсмены выступали классическим стилем на дистанции 10 км (женщины) и 15 км (мужчины). Во второй день - свободным стилем гонка преследования на дистанции 10 км (женщины) и 20 км (мужчины).

Среди мужчин лучшее время показал в группе 35-39 - Дробин Александр (Харьков), в группе 50-54 - Антохин Юрий (Беларусь), в группе 55-59 - Ляхов Сергей (Харьков), в группе 60-64 - Калашников Владимир (Харьков), в группе 80-84 - Нестеренко Юрий (Харьков), в группе 85-89 - Згурский Анвик (Киевская обл.), а среди женщин лучший результат в группе 50-54 - Мусальникова Елена (Беларусь), в группе 65-69 - Власенко Галина (Сумы).