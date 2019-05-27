Сумские хоккеистки отличились в Австрии

Это четвертый по силе дивизион еврокубков. В этом турнире выступали сразу две итальянские команды, за которые играют воспитанницы сумского хоккея.
Алина Фадеева и Марина Виноградова в составе SG Amsicora ASD, а Жанна Савенко, Наталья Давыденко и Ирина Выганяйло в составе HF Lorenzoni Bra стали победителями турнира и вышли в дивизион Challenge I, где в следующем году могут встретится с МСК «Сумчанка».
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