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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01202

В Сумах захоронение мусора может подорожать почти в 3 раза

КП «Сумыжилкомсервис» сообщает о намерении изменить тарифы.

Для КП «Сумыжилкомсервис» действующий тариф на услуги по захоронению твердых бытовых и негабаритных отходов установлен решением исполнительного комитета от 20 мая 2015 года № 242. Себестоимость захоронения 1 куб. м тогда составляла 10,32 гривен.

Основанием для пересмотра тарифа на услугу по захоронению бытовых отходов, которые были введены в действие 20 мая 2015 года, стало повышение цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, комплектующие и заработную плату, увеличение арендной платы за землю.

В плановом тарифе себестоимость предоставления услуги составляет 36,26 грн/куб. м или 167,90 грн/т.

Предложения и замечания от физических и юридических лиц по установлению тарифа на оказание услуги по захоронению бытовых отходов в составе услуги по обращению с бытовыми отходами в таком размере можно присылать до 17 июня 2019 года включительно в письменной форме и по электронной почте.

Замечания и предложения направлять на почтовый адрес КП «Сумыжилкомсервис»: 40031, г. Сумі, ул. Р. Атаманюка, 49А, или электронный адрес: zhilkomservis@ukr.net.

Напомним: ранее о повышении тарифов заявили оба перевозчика мусора – на 20-50%.

К сведению

Тарифи на послугу з захоронення побутових відходів в складі послуги з поводження з побутовими відходами

 

Тариф на захоронення побутових відходів

Передбачено діючим тарифом, грн.

(з ПДВ)

Плановий тариф, грн.

(з ПДВ)

% зростання

1

Тариф для підприємств  за 1 м. куб, грн.   

16,10

36,26

225,2

2

Тариф для бюджетних організацій. за 1 м. куб., грн.

13,85

36,26

261,81

 

Тариф для населення в місяць,грн.:

 

 

 

3

 для населення баготоповерхівок,грн.

2,46

6,86

118,28

4

 для населення одноповерхівок, грн.

2,08

5,80

278,85

 

 

№ з/п

Тариф на захоронення побутових відходів

Плановий тариф, грн.

(з ПДВ)

1

Тариф для підприємств  за 1 т, грн.   

167,90

2

Тариф для бюджетних організацій. за 1 т, грн.

167,90

3

Тариф для населення за 1 т, грн.

167,90

 

Экономика Захоронение мусора Повышение тарифов Сумыжилкомсервис Тарифы
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