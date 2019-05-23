В Сумах захоронение мусора может подорожать почти в 3 раза

Для КП «Сумыжилкомсервис» действующий тариф на услуги по захоронению твердых бытовых и негабаритных отходов установлен решением исполнительного комитета от 20 мая 2015 года № 242. Себестоимость захоронения 1 куб. м тогда составляла 10,32 гривен.
Основанием для пересмотра тарифа на услугу по захоронению бытовых отходов, которые были введены в действие 20 мая 2015 года, стало повышение цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, комплектующие и заработную плату, увеличение арендной платы за землю.
В плановом тарифе себестоимость предоставления услуги составляет 36,26 грн/куб. м или 167,90 грн/т.
Предложения и замечания от физических и юридических лиц по установлению тарифа на оказание услуги по захоронению бытовых отходов в составе услуги по обращению с бытовыми отходами в таком размере можно присылать до 17 июня 2019 года включительно в письменной форме и по электронной почте.
Замечания и предложения направлять на почтовый адрес КП «Сумыжилкомсервис»: 40031, г. Сумі, ул. Р. Атаманюка, 49А, или электронный адрес: zhilkomservis@ukr.net.
Напомним: ранее о повышении тарифов заявили оба перевозчика мусора – на 20-50%.
№
Тариф на захоронення побутових відходів
Передбачено діючим тарифом, грн.
(з ПДВ)
Плановий тариф, грн.
(з ПДВ)
% зростання
1
Тариф для підприємств за 1 м. куб, грн.
16,10
36,26
225,2
2
Тариф для бюджетних організацій. за 1 м. куб., грн.
13,85
36,26
261,81
Тариф для населення в місяць,грн.:
3
для населення баготоповерхівок,грн.
2,46
6,86
118,28
4
для населення одноповерхівок, грн.
2,08
5,80
278,85
№ з/п
Тариф на захоронення побутових відходів
Плановий тариф, грн.
(з ПДВ)
1
Тариф для підприємств за 1 т, грн.
167,90
2
Тариф для бюджетних організацій. за 1 т, грн.
167,90
3
Тариф для населення за 1 т, грн.
167,90
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