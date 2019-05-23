В Сумах захоронение мусора может подорожать почти в 3 раза КП «Сумыжилкомсервис» сообщает о намерении изменить тарифы.

Для КП «Сумыжилкомсервис» действующий тариф на услуги по захоронению твердых бытовых и негабаритных отходов установлен решением исполнительного комитета от 20 мая 2015 года № 242. Себестоимость захоронения 1 куб. м тогда составляла 10,32 гривен.

Основанием для пересмотра тарифа на услугу по захоронению бытовых отходов, которые были введены в действие 20 мая 2015 года, стало повышение цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, комплектующие и заработную плату, увеличение арендной платы за землю.

В плановом тарифе себестоимость предоставления услуги составляет 36,26 грн/куб. м или 167,90 грн/т.

Предложения и замечания от физических и юридических лиц по установлению тарифа на оказание услуги по захоронению бытовых отходов в составе услуги по обращению с бытовыми отходами в таком размере можно присылать до 17 июня 2019 года включительно в письменной форме и по электронной почте.

Замечания и предложения направлять на почтовый адрес КП «Сумыжилкомсервис»: 40031, г. Сумі, ул. Р. Атаманюка, 49А, или электронный адрес: zhilkomservis@ukr.net.

Напомним: ранее о повышении тарифов заявили оба перевозчика мусора – на 20-50%.