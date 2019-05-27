Шосткинец пожаловался на избиение в полиции 10 июня 26-летний житель Шостки пожаловался в прокуратуру на действия сотрудников полиции, которые якобы его избили.

В прокуратуре открыли уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины. Наряду с этим руководством ГУНП в области назначено проведение служебной проверки. Все собранные материалы в дальнейшем будут направлены в Государственное бюро расследований.

Предварительно установлено, что заявитель накануне, поздно вечером, отдыхал в местном кафе. Там между ним и другими посетителями произошла драка, в результате чего он получил телесные повреждения. Вызванные медики оказали ему первую необходимую помощь и госпитализировали в больницу. Но там молодой человек совершил ссору, поэтому медики вынуждены были снова вызвать сотрудников полиции.

А уже на следующий день молодой человек обратился с жалобой в прокуратуру на якобы противоправные действия полицейских.

Следствие по данному инциденту проводит Государственное бюро расследований. На время, пока продолжается служебное расследование, начальника Шосткинского отдела полиции, двух работников СРГПП и их непосредственного руководителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Полиция обращается ко всем гражданам, кому известна какая-либо информация, которая поможет расследованию, сообщить об этом в Шосткинский отдел полиции по телефонам (098) 228-01-41 или по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.