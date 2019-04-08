Смерть в лифте: наложен арест на имущество сумских чиновников, из-за бездействия которых погиб 2-месячный младенец Продолжается досудебное следствие по факту гибели младенца в лифте, а также вероятного присвоение средств, выделенных на ремонт подъемников.

По результатам первоочередных следственных действий к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности и злоупотребления полномочиями уже привлечены руководителя и мастер-электромонтер ООО «Горсумылифт». Также сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей одному из заместителей городского головы г. Сумы и бывшему директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета.

Поскольку пострадавшими в указанном уголовном производстве подан гражданский иск о взыскании с должностных лиц городского совета морального и материального ущерба, прокурор и следователь обратились с ходатайством о наложении ареста на их имущество. Заречный районный суд г. Сумы согласился с доводами правоохранителей, поэтому на движимое и недвижимое имущество подозреваемого заместителя городского головы г. Сумы и бывшего директора Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета наложен арест путем запрета распоряжения / отчуждения.

Напоминним, что трагедия произошла 2 января 2019 года в г. Сумы по ул. Супруна, 32/1. Женщина вместе со свекром и малышом, который находился в коляске, поднялись на лифте на 9-й этаж. Когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью, и лифт начал опускаться вниз. От полученных травм малыш скончался.

Справка: чиновникам городского совета грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.