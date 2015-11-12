Сумские студенты стали вторыми на Кубке Украины из полицейскому хортингу

В них приняли участие специалисты по боевым искусствам Киева, Запорожья, Сум и Ивано-Франковска. Сумская команда, которую представляли спортсмены общественного формирования «Спарта - СумГУ» Билодид Сергей, Шаповал Максим, Груздев Максим и Юла Юрий, показала высокий уровень мастерства в программе «Техника самозащиты» и завоевала 2-ое командное место в общем зачете соревнований.
Тренер команды - Ильченко Александр.
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