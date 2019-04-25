В Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе

Соревнования среди взрослых и молодежи пройдут на пр. Шевченко с 8.30. Награждение победителей и призеров назначено на 11.00. В связи с соревнованиями проспект Шевченко будет перекрыт от перекрестка с ул. Леваневского до перекрестка с ул. Героев Сумщины и Набережной р. Сумка.
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Сегодня, 19 мая в литовском Алитусе прошел кубок Европы по спортивной ходьбе....
Соревнования по кроссу и спортивной ходьбе, посвященные памяти ЗТУ В.М.Синявина пройдут под Сумами....
Исполнительный комитет ФЛАУ утвердил состав сборной Украины, которая 19 мая в г. Алитус (Литва) примет участие в Кубке Европы-2019 по...