В Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе 16 июня в Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км.

Соревнования среди взрослых и молодежи пройдут на пр. Шевченко с 8.30. Награждение победителей и призеров назначено на 11.00. В связи с соревнованиями проспект Шевченко будет перекрыт от перекрестка с ул. Леваневского до перекрестка с ул. Героев Сумщины и Набережной р. Сумка.