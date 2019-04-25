Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5199

В Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе

16 июня в Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км.

Соревнования среди взрослых и молодежи пройдут на пр. Шевченко с 8.30. Награждение победителей и призеров назначено на 11.00. В связи с соревнованиями проспект Шевченко будет перекрыт от перекрестка с ул. Леваневского до перекрестка с ул. Героев Сумщины и Набережной р. Сумка.

Спорт Анонс Спортивная ходьба
view counter

По тематике

Чемпионат Сумщины: анонс 3-го тура
07.06.2019 14:30

Чемпионат Сумщины: анонс 3-го тура

В субботу, 8 июня, пройдут матчи 3-го тура чемпионата области по футболу....

«Сумы» поборются за первую лигу
28.05.2019 16:01

«Сумы» поборются за первую лигу

В среду, 29 мая, ПФК «Сумы» сыграет первый матч за право остаться в первой лиге....

Сумчанка выиграла кубок Европы по спортивной ходьбе
19.05.2019 21:26

Сумчанка выиграла кубок Европы по спортивной ходьбе

Сегодня, 19 мая в литовском Алитусе прошел кубок Европы по спортивной ходьбе....

Сумчан приглашают на соревнования памяти заслуженного тренера
17.05.2019 09:40

Сумчан приглашают на соревнования памяти заслуженного тренера

Соревнования по кроссу и спортивной ходьбе, посвященные памяти ЗТУ В.М.Синявина пройдут под Сумами....

Сумские ходоки поедут на Кубок Европы-2019
25.04.2019 13:21

Сумские ходоки поедут на Кубок Европы-2019

Исполнительный комитет ФЛАУ утвердил состав сборной Украины, которая 19 мая в г. Алитус (Литва) примет участие в Кубке Европы-2019 по...

Новости

В ДТП погиб чиновник Сумского облсовета
09.06.2019 21:31
В Конотопе полицейские сбили 10-летнего мальчика (обновляется)
07.06.2019 21:33
На Сумщине расследуют дело о взрыве газа на «Заводе Кобзаренко»
Сегодня 14:09
В Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе
Сегодня 13:51
Сумские студенты стали вторыми на Кубке Украины из полицейскому хортингу
Сегодня 13:17
Сумские хоккеистки отличились в Австрии
Сегодня 12:50
Смерть в лифте: наложен арест на имущество сумских чиновников, из-за бездействия которых погиб 2-месячный младенец
Сегодня 12:42
Шосткинец пожаловался на избиение в полиции
Сегодня 12:13
На Сумщине полиция выясняет причины гибели медоносных пчел
Сегодня 12:11
В Сумах захоронение мусора может подорожать почти в 3 раза
Сегодня 12:01
В Сумах 12-й микрорайон остался без троллейбусов
Сегодня 11:56
В Сумах ветераны выступали на лыжероллерах
Сегодня 11:30
view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.