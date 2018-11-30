На Сумщине расследуют дело о взрыве газа на «Заводе Кобзаренко» Следователь попросил изъять медицинские карточки пострадавших.

10 июня Липоводолинским районный судом рассмотрено ходатайство замначальника СО Липоводолинского отделения полиции ГУНП в Сумской области следователя Рыбки С.С. о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые хранятся в Липоводолинской центральной районной больнице, Сумской областной клинической больнице и Киевской городской клинической больнице, с возможностью ознакомления с их содержанием и их изъятия.

По результатам рассмотрения ходатайства следователя местного подразделения полиции, следственным судьей местного суда Бутенко Д.В. предоставлено разрешение на доступ к амбулаторных и медицинских карточкам стационарных больных: гр. К .; гр. П .; гр. П. и гр. К., которые получили телесные повреждения при взрыве газового баллона «пропан-бутан» в одном из помещений цеха № 9 на ООО «Завод Кобзаренко» и в дальнейшем прошли лечение в различных медицинских учреждениях.

Указанные медицинские материалы после их получения следователем могут быть использованы для дальнейшего проведения досудебного расследования (включая, проведение судебно-медицинских экспертиз и т.д.).

Напомним: по информации местного отдела полиции 24 января 2019 года около 15.00по адресу пгт. Липовая Долина, ул. Русановская 16, в одном из помещений цеха № 9 ООО «Завод Кобзаренко» произошел взрыв газового баллона «пропан-бутан» емкостью 40 литров. В результате данного происшествия пострадали четыре работника завода, которые на момент взрыва находились недалеко от баллона и в дальнейшем были доставлены к Липоводолинскую ЦРБ с различными степенями ожогов лица, рук и дыхательных путей, сообщает перс-служба суда.