Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0962

На Сумщине расследуют дело о взрыве газа на «Заводе Кобзаренко»

Следователь попросил изъять медицинские карточки пострадавших.

10 июня Липоводолинским районный судом рассмотрено ходатайство замначальника СО Липоводолинского отделения полиции ГУНП в Сумской области следователя Рыбки С.С. о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые хранятся в Липоводолинской центральной районной больнице, Сумской областной клинической больнице и Киевской городской клинической больнице, с возможностью ознакомления с их содержанием и их изъятия.

По результатам рассмотрения ходатайства следователя местного подразделения полиции, следственным судьей местного суда Бутенко Д.В. предоставлено разрешение на доступ к амбулаторных и медицинских карточкам стационарных больных: гр. К .; гр. П .; гр. П. и гр. К., которые получили телесные повреждения при взрыве газового баллона «пропан-бутан» в одном из помещений цеха № 9 на ООО «Завод Кобзаренко» и в дальнейшем прошли лечение в различных медицинских учреждениях.

Указанные медицинские материалы после их получения следователем могут быть использованы для дальнейшего проведения досудебного расследования (включая, проведение судебно-медицинских экспертиз и т.д.).

Напомним: по информации местного отдела полиции 24 января 2019 года около 15.00по адресу пгт. Липовая Долина, ул. Русановская 16, в одном из помещений цеха № 9 ООО «Завод Кобзаренко» произошел взрыв газового баллона «пропан-бутан» емкостью 40 литров. В результате данного происшествия пострадали четыре работника завода, которые на момент взрыва находились недалеко от баллона и в дальнейшем были доставлены к Липоводолинскую ЦРБ с различными степенями ожогов лица, рук и дыхательных путей, сообщает перс-служба суда.

Право Взрыв баллона Завод Кобзаренко
view counter

По тематике

В Сумах взорвался газовый баллон в авто
27.05.2019 10:28

В Сумах взорвался газовый баллон в авто

26 мая в 16:50 на ул. Харьковской в Сумах произошло возгорание автомобиля «Опель Кадет», принадлежащего 70-летнему жителю Сумского района....

На Сумщине арестовали имущество «Завода Кобзаренко»
29.01.2019 12:03

На Сумщине арестовали имущество «Завода Кобзаренко»

25 января Липоводолинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела Липоводолинского отделения полиции ГУНП в Сумской области о наложении ареста...

В Бурыни произошел взрыв газа (фото)
30.11.2018 12:43

В Бурыни произошел взрыв газа (фото)

Сегодня, 30 ноября, около 11.00 в Бурыни Сумской области произошел взрыв в квартире....

Новости

В ДТП погиб чиновник Сумского облсовета
09.06.2019 21:31
В Конотопе полицейские сбили 10-летнего мальчика (обновляется)
07.06.2019 21:33
На Сумщине расследуют дело о взрыве газа на «Заводе Кобзаренко»
Сегодня 14:09
В Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе
Сегодня 13:51
Сумские студенты стали вторыми на Кубке Украины из полицейскому хортингу
Сегодня 13:17
Сумские хоккеистки отличились в Австрии
Сегодня 12:50
Смерть в лифте: наложен арест на имущество сумских чиновников, из-за бездействия которых погиб 2-месячный младенец
Сегодня 12:42
Шосткинец пожаловался на избиение в полиции
Сегодня 12:13
На Сумщине полиция выясняет причины гибели медоносных пчел
Сегодня 12:11
В Сумах захоронение мусора может подорожать почти в 3 раза
Сегодня 12:01
В Сумах 12-й микрорайон остался без троллейбусов
Сегодня 11:56
В Сумах ветераны выступали на лыжероллерах
Сегодня 11:30
view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.