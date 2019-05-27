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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51302

На Сумщине полиция раскрыла жестокое убийство женщины

Женщину в день ее рождения задушил местный ранее судимый мужчина.

Об исчезновении 33-летней жительницы Липоводолинского района в полицию еще 4 июня сообщил ее сожитель. Мужчина рассказал: жена ушла из дома в свой день рождения, но домой так и не вернулась.

Работники Липоводолинского отделения полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) УК Украины, и начали поиски пропавшей. Во время следственных действий и опроса местных жителей выяснилось, что последним женщину видел ранее неоднократно судимый 40-летний ее односельчанин.

«Уже во время первой с ним беседы у нас возникли подозрения, что именно этот человек причастен к исчезновению женщины, - комментирует Дмитрий Марков, заместитель начальника Липоводолинского отделение полиции. - В прошлом году он освободился из пенитенциарного заведения, где отбывал наказание за совершение преступления против жизни, здоровья и достоинства человека, к тому же, имеет несколько таких судимостей. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эти подозрения, ему предложили пройти соответствующие исследования на полиграфе, и специалист-графолог подтвердил, что мужчина действительно скрывает от нас правду».

Под давлением очевидных доказательств подозреваемый признался в убийстве своей односельчанки, и рассказал об обстоятельствах преступления. По его словам, женщина во время разговора язвительно припомнила ему уголовное прошлое, и он разозлился и, накинув ей на шею обувной шнурок, задушил. Чтобы скрыть преступление и избежать наказания за содеянное, вынес труп в лес, разрубил, упаковал в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку. Полицейские нашли в указанном им месте тело женщины, которое сейчас направлено на экспертизу.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему уже объявлено о подозрении в совершении убийства и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Липовая Долина Убийство
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