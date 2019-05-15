На Сумской таможне задержали пищевые добавки

Во время осуществления таможенного контроля по станции «Конотоп» Юго-Западной железной дороги работниками Сумской таможни ГФС задержан гражданин Украины, который пытался перевезти через границу незадекларированный препарат «инолтра» в количестве 10 банок в каждой 180 капсул. Правонарушитель в своей таможенной декларации отметил, что перемещает через гтолько раницу детские подгузники и моющие средства в общей стоимости 14,4 тыс. гривен.
Указанные действия имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины.
Товар изъят для проведения экспертизы и принятия правового решения.
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