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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24333

На Сумской таможне задержали пищевые добавки

Таможенники Сумщины пресекли попытку незаконного перемещения через границу препарата, которій относится к классу биологически активных пищевых добавок.

Во время осуществления таможенного контроля по станции «Конотоп» Юго-Западной железной дороги работниками Сумской таможни ГФС задержан гражданин Украины, который пытался перевезти через границу незадекларированный препарат «инолтра» в количестве 10 банок в каждой 180 капсул. Правонарушитель в своей таможенной декларации отметил, что перемещает через гтолько раницу детские подгузники и моющие средства в общей стоимости 14,4 тыс. гривен.

Указанные действия имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины.

Товар изъят для проведения экспертизы и принятия правового решения.

Право Таможня
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