В Шостке снесли "Серп и молот” Сегодня Шостка лишилась еще одного символа коммунизма.

После продолжительных издевательств и обращений к властям, несмотря на декоммунизацию, перекресток ул. Некрасова и ул. Партизан продолжала украшать стела «Серп и молот», знак все же срезали, погрузили на машину и увезли. Что будет на месте символа коммунизма, пока неизвестно, пишет Шостка.info.