Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29132

В Шостке снесли "Серп и молот”

Сегодня Шостка лишилась еще одного символа коммунизма.

После продолжительных издевательств и обращений к властям, несмотря на декоммунизацию, перекресток ул. Некрасова и ул. Партизан продолжала украшать стела «Серп и молот», знак все же срезали, погрузили на машину и увезли. Что будет на месте символа коммунизма, пока неизвестно, пишет Шостка.info.

Общество Декоммунизация Шостка
view counter

По тематике

Сегодня 16:25

На Сумщине в результате технологической вспышки на предприятии пострадал работник

10 июня, на одном из предприятий Шостки произошла технологическая вспышка....

Сегодня 12:13

Шосткинец пожаловался на избиение в полиции

10 июня 26-летний житель Шостки пожаловался в прокуратуру на действия сотрудников полиции, которые якобы его избили....

Сегодня 08:45

В Шостке полицейские разыскали украденный у школьницы мобильный

Одиннадцатилетняя девочка вернулась из школы без своего гаджета, который исчез при неизвестных обстоятельствах....

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)
Вчера 17:30

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)

9 июня 80-летняя Радченко Татьяна Онисиивна ушла из дома и не вернулся, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным....

Вчера 16:15

В Шостке 18-летнего вора поймали на горячем

Пытаясь найти деньги на свои нужды, 18-летний юноша повредил дизельный генератор учебного заведения и похитил оттуда медную топливную трубку....

view counter
view counter

Статьи

Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
Сегодня 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
Сегодня 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.