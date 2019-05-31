В Шостке снесли "Серп и молот”

После продолжительных издевательств и обращений к властям, несмотря на декоммунизацию, перекресток ул. Некрасова и ул. Партизан продолжала украшать стела «Серп и молот», знак все же срезали, погрузили на машину и увезли. Что будет на месте символа коммунизма, пока неизвестно, пишет Шостка.info.
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