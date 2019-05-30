Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 18-20°С, днем - 31-33°С.
Сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).
В западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами ожидаются град и шквалы...
До конца недели на Сумщине будет жарко и без осадков....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
На выходных погода на Сумщине будет иметь неустойчивый характер....
По прогнозу Гидрометцентра, 31 мая днем по г. Сумы и области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20...