Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 12 июня, в Сумах будет сухо и жарко.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 18-20°С, днем - 31-33°С. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).