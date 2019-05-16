Сегодня в галерее «Наша» открытие выставки скульптуры

В экспозиции представлены творческие работы выполнены в технике резьбы по дереву и камню, сварки.
Большинство произведений экспонируются впервые.
Выставка откроется 11 июня в 17:30 (ул. Псельская, 1).
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Виставку newborn фотографій молодого фотографа Анастасії Козирь презентували у Сумській міській галереї....
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