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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13296

Главой Службы внешней разведки стал нардеп от Сумщины Бухарев

Главой Службы внешней разведки стал нардеп от «Батькивщины» Владислав Бухарев.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сегодня, 11 июня, на брифинге, пишет Левый берег.

«Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав», - сказал он.

Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.

1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 (центр- Ахтырка) от партии «Батькивщина», прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.

Политика Владислав Бухарев
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