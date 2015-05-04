Главой Службы внешней разведки стал нардеп от Сумщины Бухарев

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сегодня, 11 июня, на брифинге, пишет Левый берег.
«Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав», - сказал он.
Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва.
С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.
1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.
На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 (центр- Ахтырка) от партии «Батькивщина», прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.
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