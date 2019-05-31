На Сумщине в результате технологической вспышки на предприятии пострадал работник 10 июня, на одном из предприятий Шостки произошла технологическая вспышка.

В результате пострадал 29-летний парень, работник предприятия. С ожогами он был доставлен в больницу для оказания помощи. Сейчас он находится в хирургическом отделении ЦРБ. Открыто уголовное производство по статье 273, ч.1 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах), в рамках которого сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Об этом информирует Шосткинский отдел полиции, пишет Шостка.INFO.