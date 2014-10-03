В Сумах за 700 тысяч капитально отремонтировали коммунальный автобус

Речь идет о «Богдане» А 09302 (гос. номер ВМ 30-25 АА). За «возрождение» транспортного средства взялись работники «Аймакс Авто», сообщает сайт предприятия. Обошлось это коммунальному предприятию в 690 тыс. грн.
Специалисты заменили двигатель и электропроводку, капитально отремонтировали кузов и ходовую часть. Полностью заменено покрытие пола салона и потолок, установлены новые места для пассажиров, поручни, оптика и приборы освещения.
«Капитальный ремонт автобуса был выполнен за средства КП СГС «Электроавтотранс» . На сегодня в депо еще 4 автобуса, которые можно аналогично отремонтировать, а после этого выпустить на линию для обслуживания пассажиров», - говорит Виталий Однорог, директор предприятия.
Справка: год выпуска автобуса – 2010; пробег - 475 тыс. км; простоял на территории депо - с июля 2018 года.
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