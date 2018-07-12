У Сумах шукають волонтерів на фестиваль «Сурми України» Цього року фестиваль духової музики «Сурми України» пройде 27-28 червня.

Організатори хочуть зробити фестиваль ще краще, цікавіше та все, для того щоб про нього дізнались не лише всі сумчани, а й вся Україна.

Тому оголосили набір волонтерів, які будуть працювати над цим проектом за своїм напрямом.

Хочеш бути частиною великої події міста?

Все просто:

1. Заповнюй анкету - https://bitly.su/1L0kC

2. Чекай результати відбору

3. Проходь співбесіду