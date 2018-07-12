У Сумах шукають волонтерів на фестиваль «Сурми України»

Організатори хочуть зробити фестиваль ще краще, цікавіше та все, для того щоб про нього дізнались не лише всі сумчани, а й вся Україна.
Тому оголосили набір волонтерів, які будуть працювати над цим проектом за своїм напрямом.
Хочеш бути частиною великої події міста?
Все просто:
1. Заповнюй анкету - https://bitly.su/1L0kC
2. Чекай результати відбору
3. Проходь співбесіду
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