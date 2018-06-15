Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05967

Зеленский назначил и.о. губернатора Сумщины

Президент Украины подписал Указ №386 / 2019 «О временном исполнении обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации».

Согласно указу, опубликованном на сайте главы государства, президент временно возлагает исполнение обязанностей главы Сумской областной государственной администрации на Акперова Вадима Вагифовича».

Напомним: Вадим Акперов является первый замглавы Сумской ОГА с июня 2018 года.

Политика Вадим Акперов
view counter

По тематике

У Сумского губернатора появился первый зам
20.12.2018 12:46

У Сумского губернатора появился первый зам

Вадим Акперов назначен первым заместителем главы Сумской облгосадминистрации....

У Сумского губернатора новый зам, донецкий
18.06.2018 10:53

У Сумского губернатора новый зам, донецкий

18 июня во время аппаратного совещания глава облгосадминистрации Николай Клочко представил своего нового заместителя....

Депутаты уволили главу Сумского райсовета
15.06.2018 11:48

Депутаты уволили главу Сумского райсовета

Избранники Сумской районного совета единогласно поддержали досрочное прекращение полномочий главы Сумской районного совета Вадима Акперова....

view counter
view counter

Статьи

Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
Сегодня 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
Сегодня 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.