Согласно указу, опубликованном на сайте главы государства, президент временно возлагает исполнение обязанностей главы Сумской областной государственной администрации на Акперова Вадима Вагифовича».
Напомним: Вадим Акперов является первый замглавы Сумской ОГА с июня 2018 года.
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