Будьте обережні з вогнем - на Сумщині найвищий клас пожежної небезпеки! (відео) За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 12 по 14 червня на переважній території очікується надзвичайна (найвищого 5-го класу) пожежна небезпека.

Щоб цей період минув без наслідків як для довкілля так і людей, треба бути максимально обережними у поводженні з вогнем. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.

Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожеж у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101», повідомляє управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.