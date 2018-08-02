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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанка выиграла чемпионат Украины по бадминтону

Преподаватель СумГУ - победитель и двукратный призер RSL Чемпионата Украины по бадминтону среди любителей и ветеранов.

С 6 по 9 июня в Харькове состоялся RSL Чемпионат Украины по бадминтону среди любителей и ветеранов, в котором приняла участие преподаватель СумГУ Антонина Сирык. Соревнования собрали 116 участников в разных возрастных категориях и проводились при поддержке Федерации бадминтона Украины. Победители соревнований получат возможность принять участие в чемпионате мира среди ветеранов по бадминтону - 2019, который будет проходить 6-8 августа в г. Катовице (Польша).

Антонина Сирык стала чемпионкой Украины в парном женском разряде категории «45+», завоевала серебряную награду в одиночном женском разряде категории «45+» и бронзовую - в смешанном разряде категории «50+».

Спорт Бадминтон
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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