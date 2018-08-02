Сумчанка выиграла чемпионат Украины по бадминтону Преподаватель СумГУ - победитель и двукратный призер RSL Чемпионата Украины по бадминтону среди любителей и ветеранов.

С 6 по 9 июня в Харькове состоялся RSL Чемпионат Украины по бадминтону среди любителей и ветеранов, в котором приняла участие преподаватель СумГУ Антонина Сирык. Соревнования собрали 116 участников в разных возрастных категориях и проводились при поддержке Федерации бадминтона Украины. Победители соревнований получат возможность принять участие в чемпионате мира среди ветеранов по бадминтону - 2019, который будет проходить 6-8 августа в г. Катовице (Польша).

Антонина Сирык стала чемпионкой Украины в парном женском разряде категории «45+», завоевала серебряную награду в одиночном женском разряде категории «45+» и бронзовую - в смешанном разряде категории «50+».