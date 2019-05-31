Вода унесла жизнь сумчанки Молодая сумчанка утонула, купаясь в одном из водоемов Сумского района.

Об этом сообщили в горотделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения. Тело из воды подняли вчера. Женщине было 35 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.