Вода унесла жизнь сумчанки

Об этом сообщили в горотделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения. Тело из воды подняли вчера. Женщине было 35 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.
Жара, которая установилась в области, заставляет искать спасения в прохладе рек и озер. Однако нельзя забывать, что вода не прощает...
10 июня, на одном из предприятий Шостки произошла технологическая вспышка....
В период летней жары, установившейся на территории области? люди ищут прохлады и спасения от палящего солнца у рек и озер....
В воскресенье, 9 июня, в районе Голубых озер произошел несчастный случай на воде - утонул студент-иностранец....
В период жаркой погоды, установившейся в конце мая и начале июня на территории области, жители региона уже начали купальный сезон....