Мэр Сум назначил новую помощницу Городской голова Александр Лысенко на аппаратном совещании представил нового помощника.

С 11 июня эту должность занимает Юлия Павлик. В органах местного самоуправления она с 2014 года. Работала в департаменте коммуникаций и информационной политики, затем - в управлении по хозяйственным и общим вопросам.

Юлия Павлик родилась 15 февраля 1991 года в Сумах. Общее среднее образование получала в школе № 24, затем - в специализированной школе № 9. Имеет диплом бакалавра (СНАУ, факультет «Пищевые технологии и инженерия») и магистра (СумГУ, факультет «Экономика и менеджмент»).

Вероятно, 28-летняя помощница заменит 25-летнего Михаила Ананченко, который засобирался в нардепы от партии «Слуга народа» и даже попал на вполне проходное 35-ое место в списке партии.