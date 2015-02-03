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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум назначил новую помощницу

Городской голова Александр Лысенко на аппаратном совещании представил нового помощника.

С 11 июня эту должность занимает Юлия Павлик. В органах местного самоуправления она с 2014 года. Работала в департаменте коммуникаций и информационной политики, затем - в управлении по хозяйственным и общим вопросам.

Юлия Павлик родилась 15 февраля 1991 года в Сумах. Общее среднее образование получала в школе № 24, затем - в специализированной школе № 9. Имеет диплом бакалавра (СНАУ, факультет «Пищевые технологии и инженерия») и магистра (СумГУ, факультет «Экономика и менеджмент»).

Вероятно, 28-летняя помощница заменит 25-летнего Михаила Ананченко, который засобирался в нардепы от партии «Слуга народа» и даже попал на вполне проходное 35-ое место в списке партии.

Политика Помощник мэра Юлия Павлик
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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