Шосткинец купил виртуальные принтеры за реальные деньги

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний местный житель. Мужчина рассказал, что заказал через известную в Интернете торговую площадку у фирмы-продавца три принтера. Сумма заказанного составила почти 13 000 гривен. По обычной схеме ему позвонил агент фирмы и обсудил с заявителем все подробности, выслал покупателю реквизиты банковской карты для полной предоплаты. Мужчина выполнил условия, ведь, по его словам, он уже заказывал в этой фирме аналогичный товар и тоже делал предоплату. Однако на этот раз даже через несколько недель своего заказа он так и не получил.
Покупатель повторно обратился к продавцу по телефону, но там рассказали о проблемах с поставщиком и пообещали вернуть деньги. Через несколько дней бесполезного ожидания он снова стал звонить, и на этот раз ему рассказали о проблемах с банком.
Сейчас на звонки заявителя представители фирмы перестали отвечать. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливаются лица аферистов.
Правоохранители снова отмечают, что за заказанный в Интернете товар нужно рассчитываться только во время его получения в логистической компании, предварительно проверив техническое состояние товара и убедившись, что это именно то, что заказывали, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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