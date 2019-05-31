Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47196

Шосткинец купил виртуальные принтеры за реальные деньги

Заказывая принтеры через известную в Интернете торговую площадку, мужчина сделал полную предоплату за товар.

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний местный житель. Мужчина рассказал, что заказал через известную в Интернете торговую площадку у фирмы-продавца три принтера. Сумма заказанного составила почти 13 000 гривен. По обычной схеме ему позвонил агент фирмы и обсудил с заявителем все подробности, выслал покупателю реквизиты банковской карты для полной предоплаты. Мужчина выполнил условия, ведь, по его словам, он уже заказывал в этой фирме аналогичный товар и тоже делал предоплату. Однако на этот раз даже через несколько недель своего заказа он так и не получил.

Покупатель повторно обратился к продавцу по телефону, но там рассказали о проблемах с поставщиком и пообещали вернуть деньги. Через несколько дней бесполезного ожидания он снова стал звонить, и на этот раз ему рассказали о проблемах с банком.

Сейчас на звонки заявителя представители фирмы перестали отвечать. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливаются лица аферистов.

Правоохранители снова отмечают, что за заказанный в Интернете товар нужно рассчитываться только во время его получения в логистической компании, предварительно проверив техническое состояние товара и убедившись, что это именно то, что заказывали, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

Вчера 09:25

В Сумах взяли под стражу трех телефонных мошенников

По ходатайству прокуратуры взяты под стражу три человека, которые обманывали доверчивых граждан....

10.06.2019 09:53

В Сумах поймали банду мошенников

Сумской местной прокуратурой совместно с Сумским отделом полиции задокументирована и пресечена преступная деятельность трех лиц, которые по известной схеме «ваш...

06.06.2019 10:19

На Сумщине жертвой мошенника-реформатора стал еще один пенсионер

Более 20 тысяч гривен 88-летнему мужчине поменял на сувенирные купюры неизвестный «благодетель», который под видом работника пенсионного фонда посетил жителя... 1

05.06.2019 17:56

Более 11 тыс. грн заработали аферисты на доверчивости жительницы Шостки

Пытаясь приобрести автомобиль через Интернет, 42-летняя жительница Шостки сделала предоплату. В результате своей доверчивости она осталась без автомобиля, и без...

04.06.2019 17:33

Суд отменил приговор полицейскому, который из-за исчезновения Лыхмана заставлял жителя Сумщины заниматься мошенничеством

Коллегия судей Сумского апелляционного суда отменила оправдательный приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым оперуполномоченный уголовного розыска УМВД в Сумской...

view counter
view counter

Статьи

Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
Вчера 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
Вчера 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 2
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.