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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10379

На Сумщине за сутки утонули 4 человека

Жара, которая установилась в области, заставляет искать спасения в прохладе рек и озер. Однако нельзя забывать, что вода не прощает ошибок, поэтому такой отдых требует крайней осторожности! К сожалению, не все это осознали.

Только 11 июня в области водная стихия унесла жизни 4 человек. Это при том, что на протяжении всей прошлой недели на водоемах утонуло 5 человек. Трагические случаи зафиксированы в Конотопском (села Жолдаки и Семяновка), Сумском (с. Хомине) районах и Сумах. Возраст погибших от 29 до 48 лет.
Как показывает анализ происшествий за последние 5 лет, на Сумщине это первый случай, когда в течение суток на водоемах погибло сразу 4 человека. Всего в текущем году водная стихия унесла жизни уже 20 человек. А купальный сезон только начался! Наибольшее количество погибших зафиксировано в Сумах - 4, Конотопском - 3, в Сумском, Шосткинском, Тростянецком и Белопольского районах - по 2 погибших.
Органами местного самоуправления по области определено 17 официальных мест для купания населения, из них ни одного в г. Сумі. Это при том, что в областном центре расположено большое количество водоемов (река Псел, озеро Чеха, Пришибское, Голубые озера и многие другие). Однако ни одно место не имеет статуса пляжа!
Чтобы предотвратить несчастные случаи спасатели посещают места массового купания людей на водных объектах. Проводят разъяснительные беседы с гражданами по осторожному обращению. Спасатели еще раз подчеркивают: нельзя: заходить в воду в нетрезвом состоянии, купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах, заплывать слишком далеко от берега. Надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь. Особого внимания требуют дети! Взрослым надо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышей об опасности на водоемах.
Помните, от ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Утопление
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