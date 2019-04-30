Сумчан чекають на сходинках біля «Романтики» на лекцію «Сумський міський центр дозвілля молоді» продовжує серію заходів в рамках проекту «Сходинки».

У червні та липні на сумчан чекає серія навчальних зустрічей у форматі тренінгів та інтерактивних лекцій із залученням досвідчених спікерів і тренерів під назвою «EduСходинки» (це від слова «education»).

13 червня сумчан запрошують на першу зустріч такого формату, де Ви дізнаєтесь, як ефективно комунікувати з оточуючими, не піддаватись маніпуляціям, відстоювати власну точку зору та досягати поставленої мети.

Спікер - ВІктор Бобиренко, громадський діяч, тренер, публіцист, експерт з гуманітарної та молодіжної політики.

Де? - Сходинки за МЦ «Романтика»

Коли? - 13 червня 17.00.

Вхід вільний.

Реєстрація тут.