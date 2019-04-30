Сумчан чекають на сходинках біля «Романтики» на лекцію

У червні та липні на сумчан чекає серія навчальних зустрічей у форматі тренінгів та інтерактивних лекцій із залученням досвідчених спікерів і тренерів під назвою «EduСходинки» (це від слова «education»).
13 червня сумчан запрошують на першу зустріч такого формату, де Ви дізнаєтесь, як ефективно комунікувати з оточуючими, не піддаватись маніпуляціям, відстоювати власну точку зору та досягати поставленої мети.
Спікер - ВІктор Бобиренко, громадський діяч, тренер, публіцист, експерт з гуманітарної та молодіжної політики.
Де? - Сходинки за МЦ «Романтика»
Коли? - 13 червня 17.00.
Вхід вільний.
Реєстрація тут.
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