Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30136

Сумчан чекають на сходинках біля «Романтики» на лекцію

«Сумський міський центр дозвілля молоді» продовжує серію заходів в рамках проекту «Сходинки».

У червні та липні на сумчан чекає серія навчальних зустрічей у форматі тренінгів та інтерактивних лекцій із залученням досвідчених спікерів і тренерів під назвою «EduСходинки» (це від слова «education»).
13 червня сумчан запрошують на першу зустріч такого формату, де Ви дізнаєтесь, як ефективно комунікувати з оточуючими, не піддаватись маніпуляціям, відстоювати власну точку зору та досягати поставленої мети.
Спікер - ВІктор Бобиренко, громадський діяч, тренер, публіцист, експерт з гуманітарної та молодіжної політики.
Де? - Сходинки за МЦ «Романтика»
Коли? - 13 червня 17.00.
Вхід вільний.
Реєстрація тут.

Общество Коммуникации Лекция ЦДМ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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