За два тижні Тростянець порине в епоху середньовіччя 29-30 червня в місті Тростянець пройде ювілейний 10-й фестиваль історичної реконструкції "Стара Фортеця. Подорож крізь століття".

Цей фестиваль, впевнено, увійшов у календарь фестивалів історичної реконструкції України й останні роки тримає марку флагману цього руху.

На фестивалі на вас чекають найкращі бійці з історичного фехтування, запеклі лицарські бої, лучники, гармати, ковалі, костюмовані вистави, середньовічна кухня та музика, ярмарок народних промислів.

Квитки вже є продажу. Ціна дводенного квитка для дорослого 300 грн, дитячий на два дні по 150 грн. Одноденний квиток коштує 200 та 100 гривень відповідно.