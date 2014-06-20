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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10185

За два тижні Тростянець порине в епоху середньовіччя

29-30 червня в місті Тростянець пройде ювілейний 10-й фестиваль історичної реконструкції "Стара Фортеця. Подорож крізь століття".

Цей фестиваль, впевнено, увійшов у календарь фестивалів історичної реконструкції України й останні роки тримає марку флагману цього руху. 

На фестивалі на вас чекають найкращі бійці з історичного фехтування, запеклі лицарські бої, лучники, гармати, ковалі, костюмовані вистави, середньовічна кухня та музика, ярмарок народних промислів.

Квитки вже є продажу. Ціна дводенного квитка для дорослого 300 грн, дитячий на два дні по 150 грн. Одноденний квиток коштує 200 та 100 гривень відповідно. 

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Досуг Стара фортеця
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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