За два тижні Тростянець порине в епоху середньовіччя

Цей фестиваль, впевнено, увійшов у календарь фестивалів історичної реконструкції України й останні роки тримає марку флагману цього руху.
На фестивалі на вас чекають найкращі бійці з історичного фехтування, запеклі лицарські бої, лучники, гармати, ковалі, костюмовані вистави, середньовічна кухня та музика, ярмарок народних промислів.
Квитки вже є продажу. Ціна дводенного квитка для дорослого 300 грн, дитячий на два дні по 150 грн. Одноденний квиток коштує 200 та 100 гривень відповідно.
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