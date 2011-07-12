В Могрице пройдет чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию

Эти соревнования являются отборочными в состав национальной сборной команды Украины, которая примет участие в чемпионате Европы в Словении и юношеском чемпионате мира в Виннице. Начало в 11:00.
12-14 мая в Польше состоялся чемпионат Европы по спортивному радиоориентированию (взрослые, юниоры, юноши)....
С 22 по 25 сентября в Сумах будут проходить чемпионат и кубок Украины по спортивному ориентированию....
12 апреля ГС «Центр военно-патриотического воспитания допризывной молодежи Сумщины» организовал Открытые соревнования памяти народного героя Украины Максима Савченко по спортивному...
С 6 по 10 июля в болгарском городе Приморско состоялся 15-й юношеский чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации....
В Сумах завершился чемпионат области по спортивному ориентированию.... 2