В Могрице пройдет чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию 14-17 июня в селе Могрица Сумского района состоится чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию среди взрослых, юниоров, юношей.

Эти соревнования являются отборочными в состав национальной сборной команды Украины, которая примет участие в чемпионате Европы в Словении и юношеском чемпионате мира в Виннице. Начало в 11:00.