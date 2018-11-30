На Сумщине потратили миллион на планшеты для первоклашек

Очередным приобретением для Новой украинской школы Лебединщины стала закупка планшетов-трансформеров для учеников будущего первого класса, сообщает сайт ОГА.
По информации, предоставленной ГПУ «Полтавагаздобыча», 5 июня при выполнении работ по обработке скважины №10 Новотроицкого НГКМ Филиала Газопромышленного управления «Полтавагаздобыча»...
Ранее судимый житель Лебединского района в пылу ссоры убил своего приятеля по рюмке....
Заведения медицины и образования Сумщины требуют высокоскоростной интернет для дальнейшей реализации проекта телемедицины и Новой украинской школы....
5 декабря в 20:38 а линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже двухэтажного дома...
Первая информация спасателям поступила 29 ноября в 12:49, что в г. Лебедин по ул. Николаевская загорелся жилой дом....