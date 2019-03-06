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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58314

Сумской ЦПАУ меняет расписание

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает об изменениях в графике работы в связи с Днем Святой Троицы.

Согласно действующему законодательству, праздничный день, который приходится на выходной, переносится на первый рабочий день недели.
Следовательно, график работы ЦПАУ будет изменен следующим образом:
в субботу, 15 июня – ЦПАУ работает до 13-00;
в воскресенье и понедельник, 16-17 июня - выходные дни;
со вторника - по обычному графику.

Общество Троица ЦНАП ЦПАУ
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