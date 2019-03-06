Сумской ЦПАУ меняет расписание

Согласно действующему законодательству, праздничный день, который приходится на выходной, переносится на первый рабочий день недели.
Следовательно, график работы ЦПАУ будет изменен следующим образом:
в субботу, 15 июня – ЦПАУ работает до 13-00;
в воскресенье и понедельник, 16-17 июня - выходные дни;
со вторника - по обычному графику.
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумі» на три дня изменит график работы....
На Пасхальные праздники график работы управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» будет изменен....
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В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....
В пятницу, 8 марта, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать....