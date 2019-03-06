Сумской ЦПАУ меняет расписание Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает об изменениях в графике работы в связи с Днем Святой Троицы.

Согласно действующему законодательству, праздничный день, который приходится на выходной, переносится на первый рабочий день недели.

Следовательно, график работы ЦПАУ будет изменен следующим образом:

в субботу, 15 июня – ЦПАУ работает до 13-00;

в воскресенье и понедельник, 16-17 июня - выходные дни;

со вторника - по обычному графику.