Сумские чиновники выдали за свою разработку новый логотип «Сурм України», скачанный со стокового сайта В соцсетях обсуждают новый логотип фестиваля духовой музыки «Сурми України».

10 июня управление стратегического развития города сообщило на своей странице в Фейсбуке о том, что начало совместную работу с отделом культуры над брендом международного фестиваля духовой музыки «Сурми України".

«Мы разработали новый логотип, который будем постепенно использовать для проведения фестиваля, работать над продвижением фестиваля среди сумчан и привлекать гостей в город Сумы.

Нам интересно Ваше мнение: как вам новый логотип?» - говорится в сообщении.

Однако глазастые сумчане сразу поняли, что с логотипом что-то не так.

Дмитрий Тищенко прокомментировал пост управления: «Это же надо так держать людей за лохов и использовать слово «разработали», вместо бесплатно скачали и подставили буквы. Народ, вы че, думаете одни в 2019-м году?

При всем уважении, но ссать в лицо сумчанам и еще деньги за это получать - это беда-бедося».

Управление начало оправдываться: «Это тестовый вариант логотипа, который мы смогли сделать в кратчайшие сроки. В течение следующего года будем работать над созданием уникального визуального продукта, в том числе над логотипом и полноценным брендбуком».