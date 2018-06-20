Сумские чиновники выдали за свою разработку новый логотип «Сурм України», скачанный со стокового сайта

10 июня управление стратегического развития города сообщило на своей странице в Фейсбуке о том, что начало совместную работу с отделом культуры над брендом международного фестиваля духовой музыки «Сурми України".
«Мы разработали новый логотип, который будем постепенно использовать для проведения фестиваля, работать над продвижением фестиваля среди сумчан и привлекать гостей в город Сумы.
Нам интересно Ваше мнение: как вам новый логотип?» - говорится в сообщении.
Однако глазастые сумчане сразу поняли, что с логотипом что-то не так.
Дмитрий Тищенко прокомментировал пост управления: «Это же надо так держать людей за лохов и использовать слово «разработали», вместо бесплатно скачали и подставили буквы. Народ, вы че, думаете одни в 2019-м году?
При всем уважении, но ссать в лицо сумчанам и еще деньги за это получать - это беда-бедося».
Управление начало оправдываться: «Это тестовый вариант логотипа, который мы смогли сделать в кратчайшие сроки. В течение следующего года будем работать над созданием уникального визуального продукта, в том числе над логотипом и полноценным брендбуком».
Цього року фестиваль духової музики «Сурми України» пройде 27-28 червня....
С января отдел «Проектный офис» станет Управлением Стратегического развития г. Сумы....
В Сумах на День Конституции Украины установили новый рекорд по массовому исполнению «Молитвы за Украину»....
Сьогодні, 27 червня розпочинається XVIІ Всеукраїнський фестиваль духової музики «Сурми України»....
Сегодня, 20 июня, на сессии Сумского горсовета рассмотрят провеет решения о присвоении звания почетный гражданин города Владимиру Деркачу....