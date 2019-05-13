На Сумщине на пилораме погиб рабочий Шосткинской местной прокуратурой сообщено о подозрении мастеру цеха деревообрабатывающего частного предприятия, из-за преступной халатности которого погиб человек.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, что повлекло гибель человека) УК Украины.

Событие случилось в Шостке на одном из частных предприятий. Пострадавший не был официально трудоустроенным работником, однако долгое время работал на предприятии, периодически выполняя работы по загрузке опилок в контейнер. В тот раз, находясь на территории цеха по производству кронштейнов для европоддонов, 63-летний мужчина во время выполнения работ по загрузке опилок упал в контейнер. От полученных травм мужчина погиб.

«Согласно выводов экспертов, технической причиной, приведшей к несчастному случаю, является неудовлетворительное техническое состояние контейнера для опилок и его соответствие требованиям»,, - рассказала заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Ольга Ковалева.

Однако мастер цеха деревообработки, на которого требованиями нормативно-технических актов возложена ответственность за безопасную организацию работ, за безопасную работу механизмов, контроль за соблюдением сотрудниками предприятия правил техники безопасности и охраны труда, проигнорировал такие требования.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.