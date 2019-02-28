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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1172

Сумські школярі їдуть на «COMBAT GAMES 2019»

16-21 червня в Будапешті (Угорщина) відбудуться Всесвітні ігри з єдиноборств серед школярів «COMBAT GAMES 2019».

«COMBAT GAMES» - вражаюче спортивне шоу і одне з найбільш значущих спортивних заходів. У них беруть участь майстри найрізноманітніших видів єдиноборств: вільної боротьби, дзюдо, греко-римської боротьби, карате та тхеквондо. Це престижні змагання, які отримали світове визнання, мають найвищі рейтинги.

Уперше у складі збірної команди України нашу державу будуть представляти школярі Сумщини, які стали переможцями та призерами Всеукраїнських змагань «COMBAT GAMES 2019», а саме учні відділення «Боротьба греко-римська»  Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Маміашвілі: кандидат у майстри спорту України, переможець Всеукраїнських змагань «Combat games 2019», бронзовий призер Чемпіонату України серед юнаків, неодноразовий переможець міжнародних турнірів, в червні місяці Денис представлятиме збірну команду України на Чемпіонат світу серед школярів – Харченко Денис, чемпіон Сумської області з боротьби греко – римської, срібний призер Всеукраїнських змагань «Combat games 2019», бронзовий призер Чемпіонату України серед юнаків, неодноразовий призер міжнародних турнірів, в червні місяці Денис представлятиме збірну команду України на Чемпіонат світу серед школярів – Дем’яновський Дмитро, кандидат у майстри спорту України, член національної збірної команди України (резерв), переможець Всеукраїнських змагань «Combat games 2019», срібний призер чемпіонату Європи серед юнаків, неодноразовий переможець чемпіонату України з греко-римської боротьби – Імед Худжадзе (старший тренер – Гайдук Віктор Вікторович, директор Паламарчук Тамара Михайлівна), вихованка дитячо-юнацької спортивної школи ім.Володимира Гречаного м.Ромни відділення «дзюдо»,вихованкадитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Гречаного м.Ромни відділення дзюдо, кандита у майстри спорту України,призерка чемпіонатів України в м.Ужгород, Львів, Черкаси– Засульська Юлія (тренер –Богуш Дмитро Олександрович),володар кубку , бронзовий призер Чемпіонату України серед юнаків з карате, призер міжнародного турніру– Пащенко Олег  Федерація карате ВТК м.Суми  (тренер Коломієць Вадим Іванович).

Спорт Combat games
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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