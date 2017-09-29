Сумчан приглашают на мастер-класс по нейрографике 15 июня в 14:00 «Агенция промоции «Сумы» приглашает всех желающих посетить мастер-класс по нейрографикы от Алисы Френзель.

Нейрографика - вид изобразительного искусства, который помогает людям бороться со страхами, раздражением, решать внутренние конфликты.

Выполнение одного рисунка по времени занимает от 30 до 90 минут.

Если вы хотите попробовать что-то новое, порисовать пастелью, создать свою неповторимую картину - добро пожаловать на мастер-класс.

Предварительная запись - по телефону (0542) 679-839.

Адрес: ул. Соборная, 27.