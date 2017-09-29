Сумчан приглашают на мастер-класс по нейрографике

Нейрографика - вид изобразительного искусства, который помогает людям бороться со страхами, раздражением, решать внутренние конфликты.
Выполнение одного рисунка по времени занимает от 30 до 90 минут.
Если вы хотите попробовать что-то новое, порисовать пастелью, создать свою неповторимую картину - добро пожаловать на мастер-класс.
Предварительная запись - по телефону (0542) 679-839.
Адрес: ул. Соборная, 27.
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