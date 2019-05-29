Сумська художниця презентувала своїх «світайликів» 11 червня у Сумській міській галереї Світлана Качуровська презентувала картини, що є ілюстраціями до її нової книги – «Світайлики».

Це в же друга, в рамках одного проекту, виставка робіт художниці. Нещодавно Світлана Качуровська презентувала виставку живопису із цієї ж серії – «Засинайлики».

Побачити чарівних « Світайликів » можна у Сум ській міській галереї до 23 червня.

Вхід вільний.

Довідка

Світлана Качуровська – прекрасна художниця, автор нестандартних живописних методик, арт-тренер.

Має свою творчу студію, веде на місцевому телебаченні авторську програму, провела більше ста благодійних майстер-класів для сумчан, відкрила більше чотирнадцяти персональних виставок та проілюструвала дев`ять дитячих книг.