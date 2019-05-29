Сумська художниця презентувала своїх «світайликів»

Це
в
же друга, в рамках одного проекту, виставка робіт художниці. Нещодавно Світлана Качуровська презентувала виставку живопису із цієї ж серії – «Засинайлики».
Побачити чарівних
«
Світайликів
»
можна у Сум
ській міській галереї до 23 червня.
Вхід вільний.
Довідка
Світлана Качуровська – прекрасна художниця, автор нестандартних живописних методик, арт-тренер.
Має свою творчу студію, веде на місцевому телебаченні авторську програму, провела більше ста благодійних майстер-класів для сумчан, відкрила більше чотирнадцяти персональних виставок та проілюструвала дев`ять дитячих книг.
Пише пісні, вірші, казки, музику, грає на гітарі, виконує пісні, шиє та моделює унікальний одяг. А ще вона – прекрасна господиня, любляча дружина і ніжна мама.
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