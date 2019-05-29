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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45252

Сумська художниця презентувала своїх «світайликів»

11 червня у Сумській міській галереї Світлана Качуровська презентувала картини, що є ілюстраціями до її нової книги – «Світайлики».

Це вже друга, в рамках одного проекту, виставка робіт художниці. Нещодавно Світлана Качуровська презентувала виставку живопису із цієї ж серії – «Засинайлики».

Побачити чарівних «Світайликів» можна у Сумській міській галереї до 23 червня.

Вхід вільний.

Довідка

Світлана Качуровська – прекрасна художниця, автор нестандартних живописних методик, арт-тренер.

Має свою творчу студію, веде на місцевому телебаченні авторську програму, провела більше ста благодійних майстер-класів для сумчан, відкрила більше чотирнадцяти персональних виставок та проілюструвала дев`ять дитячих книг.

Пише пісні, вірші, казки, музику, грає на гітарі, виконує пісні, шиє та моделює унікальний одяг. А ще вона – прекрасна господиня, любляча дружина і ніжна мама.

Досуг Выставка Светлана Качуровская
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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