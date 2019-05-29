Майбутні митці презентували дипломні роботи

Екзаменаційна комісія, під головуванням заслуженого художника України Івана Гапоченко відзначила, що кожна дипломна робота виконана на високому професійному рівні.
Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності!
Живопис, скульптура, вироби декоративно-прикладного мистецтва – запрошуємо вас побачити усю цю красу у Сумській міській галереї.
Виставка триватиме до 23 червня.
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