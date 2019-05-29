Майбутні митці презентували дипломні роботи 11 червня на базі Сумської міської галереї відбувся захист дипломних робіт студентів 4 курсу відділу декоративно-прикладного мистецтва Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського.

Екзаменаційна комісія, під головуванням заслуженого художника України Івана Гапоченко відзначила, що кожна дипломна робота виконана на високому професійному рівні.

Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності!

Живопис, скульптура, вироби декоративно-прикладного мистецтва – запрошуємо вас побачити усю цю красу у Сумській міській галереї.