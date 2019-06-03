На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом

На тушение направили добровольную пожарную команду местного агропредприятия. Дополнительно, преодолев расстояние в 15 км, на место вызова прибыло отделение 15-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.
Как было установлено, на время возгорания хозяева отсутствовали, а обнаружили пожар соседи, когда огонь уже распространился на значительную площадь деревянного сооружения. Также усложняло ситуацию то, что на чердаке хранилось почти 1,5 т сена. Возникла угроза и для жилого дома, расположенного неподалеку.
Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, находящейся на расстоянии около 500 м от очага горения.
В 16:53 удалось локализовать пожар и прекратить дальнейшее распространение огня. Использовав на тушение около 15 т воды, в 18:20 возгорание ликвидировали полностью.
Всего на ликвидацию пожара были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 человека личного состава и 1 единица техники добровольной пожарной команды.
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