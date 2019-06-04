На Сумщине разыграют суперкубок

В нем будут встречаться чемпион и обладатель кубка прошлого года -
ФК «Альянс» (Л
иповая
Долина) и ФК «LS Group» (Сумской район).
Начало в 17.00.
9 июня на стадионе «Юбилейный» был сыгран финальный матч «FOMENKO CUP 2019»....
8 июня прошли матчи 3-го тура чемпионата области....
8 июня прошли первые матчи ¼ финала чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
В субботу, 8 июня, пройдут матчи 3-го тура чемпионата области по футболу....
Уже 8 июня пройдут первые матчи ¼ финала чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд....