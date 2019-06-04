На Сумщине разыграют суперкубок 16 июня в с. Осоевка Краснопольского района состоится матч за Суперкубок Сумской области.

В нем будут встречаться чемпион и обладатель кубка прошлого года - ФК «Альянс» (Л иповая Долина) и ФК «LS Group» (Сумской район). Начало в 17.00.