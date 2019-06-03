На Сумщине пьянка закончилась убийством Работники сектора уголовного розыска Глуховского отдела полиции выяснили, что к преждевременной смерти пожилого мужчины причастны двое парней, один - из соседнего села, второй - житель другого района.

В дежурную часть Глуховского ОП около восьми утра позвонил мужчина и рассказал о неожиданной смерти 68-летнего жителя села Полошки. На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции.

Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели в кустах мужское тело с окровавленной головой. С первого взгляда стало ясно - смерть пенсионера имеет явно криминальный характер. Это мнение сразу же подтвердил осмотр специалиста-судмедэксперта.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ст.115 УК Украины, и начали поиски лиц, причастных к гибели мужчины.

Как выяснилось уже во время неотложных оперативно-розыскных мероприятий, накануне своей смерти пенсионер заходил к заявителю в гости, и они некоторое время общались за рюмкой. Впоследствии к ним присоединились еще двое гостей в возрасте 31-го и 33-х годов. Один из них проживает в соседнем селе, другой - житель Серединобудского района. В этом составе застолье продолжалось недолго, хозяин предложил всем трем визитерам переместиться с «угощением» в сад, а сам пошел отдыхать.

В саду между молодыми людьми с одной стороны и пенсионером - с другой, возникла ссора. И молодые сильные мужчины стали силой доказывать свою точку зрения, нанося удары руками и ногами по всему телу оппонента. Опомнились они только тогда, когда он уже не подавал никаких признаков жизни. Испугавшись своего поступка и понимая, что натворили, оба спрятали тело своей жертвы под ветками, а сами решили отправиться в другой район. Через сутки хозяин вышел на огород, и обратил внимание на кучу веток, которой раньше там не было. А когда подошел ближе, обнаружил мертвое тело своего недавнего гостя, о чем и сообщил в полицию.

Сейчас оперативники уже разыскали и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины обоих подозреваемых. Им объявлено о подозрении в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц, и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В том случае, если вина приятелей будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.