Сумчан запрошують у бізнес-школу "Youth&Business" У вівторок, 25 червня, у Конгрес-центрі СумДУ буде проводиться Бізнес-школа «Youth&Business».

Цього разу Бізнес-школа пройде у літньому форматі — це один день мотивуючих виступів від спікерів-підприємців, які поділяться з тобою власними «історіями успіху», а також безцінними знаннями та досвідом зі створення та управління бізнесом. А також робота в командах над бізнес-ідеями (за окремою реєстрацією).

Локація заходу — Конгрес-центр Сумського державного університету (вул. Покровська 9/1).

Участь у Бізнес-школі SUMMER'19 є безкоштовною завдяки її організатору — Сумському державному університету, партнеру проекту — Відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради та соціально-відповідальним бізнесам міста Суми.

Організатори Бізнес-школи СумДУ "Youth&Business", запрошують бажаючих взяти участь у якості:

1. Учасника для того, щоб:

- послухати мотивуючі виступи Спікерів;

- потренуватися у написанні бізнес-проектів та вирішенні кейсів;

- отримати нові знайомства та корисні контакти.

Реєстрація Учасників тут https://forms.gle/crTqi8DeE5VjSQHL9

2. Спікера для того, щоб виступити на 30 хвилин перед учасниками Бізнес-школи у форматі:

- "історії успіху";

- цікавої лекції;

- майстер-класу на одну із бізнес-тем.

Реєстрація Спікерів тут https://forms.gle/rQPAwYTzhywquF688

3. Волонтера для того, щоб:

- долучитися до команди Організаторів Бізнес-школи;

- отримати нові знайомства та корисні контакти;

- цікаво та корисно провести 1 літній день.

Реєстрація Волонтерів тут https://forms.gle/hKxkpGs3pTkw17Cn6

Реєстрація триває до 23:59 20 червня 2019 року.