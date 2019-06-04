Сумчан запрошують у бізнес-школу "Youth&Business"

Цього разу Бізнес-школа пройде у літньому форматі — це один день мотивуючих виступів від спікерів-підприємців, які поділяться з тобою власними «історіями успіху», а також безцінними знаннями та досвідом зі створення та управління бізнесом. А також робота в командах над бізнес-ідеями (за окремою реєстрацією).
Локація заходу — Конгрес-центр Сумського державного університету (вул. Покровська 9/1).
Участь у Бізнес-школі SUMMER'19 є безкоштовною завдяки її організатору — Сумському державному університету, партнеру проекту — Відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради та соціально-відповідальним бізнесам міста Суми.
Організатори Бізнес-школи СумДУ "Youth&Business", запрошують бажаючих взяти участь у якості:
1. Учасника для того, щоб:
- послухати мотивуючі виступи Спікерів;
- потренуватися у написанні бізнес-проектів та вирішенні кейсів;
- отримати нові знайомства та корисні контакти.
Реєстрація Учасників тут https://forms.gle/crTqi8DeE5VjSQHL9
2. Спікера для того, щоб виступити на 30 хвилин перед учасниками Бізнес-школи у форматі:
- "історії успіху";
- цікавої лекції;
- майстер-класу на одну із бізнес-тем.
Реєстрація Спікерів тут https://forms.gle/rQPAwYTzhywquF688
3. Волонтера для того, щоб:
- долучитися до команди Організаторів Бізнес-школи;
- отримати нові знайомства та корисні контакти;
- цікаво та корисно провести 1 літній день.
Реєстрація Волонтерів тут https://forms.gle/hKxkpGs3pTkw17Cn6
Реєстрація триває до 23:59 20 червня 2019 року.