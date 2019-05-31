Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 13 июня, в Сумах и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, днем грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу ночью становитиме18-20°С, днем 29-31°С.