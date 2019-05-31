Погода в Сумах: прогноз на завтра

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, днем грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу ночью становитиме18-20°С, днем 29-31°С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
В западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами ожидаются град и шквалы...
До конца недели на Сумщине будет жарко и без осадков....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
На выходных погода на Сумщине будет иметь неустойчивый характер....