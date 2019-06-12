У Сумах рятувальники вчили поліцейських, що робити при пожежі

12 червня у м. Суми співробітники міського відділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели протипожежний інструктаж з працівниками Регіонального сервісного центру МВС. Під час заходу окрім основних питань рятувальники довели працівникам порядок дій під час виникнення пожежі та специфіку гасіння загорянь на даних об'єктах. Фахівці наголосили, що вміння користуватися вогнегасником допоможе ефективно приборкати полум'я на початковій стадії та максимально зменшити збитки.
Присутнім нагадали про дотримання правил пожежної безпеки і в побуті. Також було наголошено на необхідності використання виключно сертифікованих електропобутових приладів. Крім того, не варто вмикати одразу декілька потужних приладів до електромережі, адже це може призвести до виникнення короткого замкнення та пожежі. Якщо потрібно висушити речі, в жодному разі не потрібно робити цього на електрообігрівачі.
Крім того людям нагадали правила безпечної поведінки на водних об`єктах влітку та порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Для кращого засвоєння даної інформації працівники отримали тематичні пам’ятки.
Безпека життя та здоров’я громадян – основна цінність у діяльності співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім безпосередньої допомоги в екстремальних життєвих ситуаціях, рятувальники намагаються запобігти їм. Тому фахівці Служби порятунку і надалі проводитимуть тематичні заходи, щоб громадяни не забували про дотримання вимог безпеки та вміли
діяти у екстремальних ситуаціях
, повідомляє
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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