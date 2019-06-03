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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26176

Подозреваемый в жестоком убийстве соседки взят под стражу

По ходатайству Липоводолинского отдела Роменской местной прокуратуры решением суда от 12 июня 2019 года подозреваемому, который лишил жизни соседку и выбросил ее разрубленное тело в реку, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения залога.

«Как выяснилось, 39-летний подозреваемый впервые был осужден в 2002 году за хулиганство, нарушение неприкосновенности жилища, нанесение телесных повреждений и попытку изнасилования. 7 лет он провел за решеткой. Около года находился на свободе и уже в 2010 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за угрозу убийством, грабеж, нанесение телесных повреждений и попытку изнасиловать малолетнего ребенка. Был освобожден в июле 2018 года. Именно таким криминальным прошлым его упрекала соседка, и поплатилась за это жизнью», - рассказал начальник Липоводолинского отдела Роменской местной прокуратуры Денис Бондаренко.
Событие произошло 4 июня 2019 года в с. Панасовка Липоводолинского района. Об исчезновении своей 33-летней сожительницы в день ее рождения сообщил в полицию местный житель. Во время проведения следственных действий и опроса местных жителей выяснилось, что последним женщину видел ранее неоднократно судимый сосед. Под давлением очевидных доказательств подозреваемый признался в убийстве женщины. Мужчина сообщил, что соседка начала упрекать его криминальным прошлым, он разозлился и, накинув ей на шею шнурок, задушил. Чтобы скрыть преступление и избежать наказания за содеянное, вынес тело в лес, разрубил, упаковал в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку. В указанном им месте полицейские нашли тело женщины.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. На этот раз ему грозит 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Под стражу Убийство
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