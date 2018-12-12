На праздники сумчанам добавили еще один поезд на Киев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.
«Поезд будет курсировать 14, 28 и 30 июня. Поезд состоит из вагонов "люкс", "купе" и "плацкарт". Билеты уже в продаже. Поезд следует через станции Нежин, Бахмач, Конотоп, Ворожба, Белополье. С графиком можно ознакомиться по ссылке: https://uz.gov.ua/passengers/timetable/?ntrain=63028&by_id=1
https://uz.gov.ua/passengers/timetable/?ntrain=63027&by_id=1
и на скринах.
Единственная здесь есть неприятность, нет остановки по станции «Путивль». Это город Бурынь. Чем «не угодила» Бурынь железнодорожникам - неизвестно. Я надеюсь, что на День Конституции остановку там добавят». – написал эксперт.
Поезд Киев - Сумы отправляется 5.49, прибывает в 11.15, обратный - в 14.10, прибывает в Киев в 19.46.
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