На праздники сумчанам добавили еще один поезд на Киев На праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд 153/154 Киев-Сумы-Киев.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.

«Поезд будет курсировать 14, 28 и 30 июня. Поезд состоит из вагонов "люкс", "купе" и "плацкарт". Билеты уже в продаже. Поезд следует через станции Нежин, Бахмач, Конотоп, Ворожба, Белополье. С графиком можно ознакомиться по ссылке: https://uz.gov.ua/passengers/timetable/?ntrain=63028&by_id=1

https://uz.gov.ua/passengers/timetable/?ntrain=63027&by_id=1

и на скринах.

Единственная здесь есть неприятность, нет остановки по станции «Путивль». Это город Бурынь. Чем «не угодила» Бурынь железнодорожникам - неизвестно. Я надеюсь, что на День Конституции остановку там добавят». – написал эксперт.

Поезд Киев - Сумы отправляется 5.49, прибывает в 11.15, обратный - в 14.10, прибывает в Киев в 19.46.