Роменский горсовет не поддержал петицию об отставке мэра и роспуске исполкома (видео) Петицию об отставке городского головы Ромен и роспуску исполкома рассмотрели на сессии Роменского горсовета 12 июня.

Петицию об увольнени Сергея Салатуна с должности городского головы Ромен и роспуске исполнительного комитета Роменского горсовета начали подписывать 24 мая. По состоянию на 12 июня ее подписали 101 человек из 100 необходимых, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«На посту городского головы мне бы хотелось видеть человека, который является лидером, не замешан в коррупционных делах, который проводит рабочее время на благо общества, ищет проекты. Я сознательно это писала, без давления, как городской голова думает, что я его враг персональный. У меня нет политических амбиций, я просто хочу, чтобы в городе было нормально жить», - говорит автор петиции - роменчанка Екатерина Капустина.

«Отсутствуют какие-либо обоснования действующего законодательства, она содержит общие фразы без правовой основы. По алкогольной зависимости Салатуна, о которой говорится в петиции, установление диагноза относится к компетенции исключительно врача-нарколога», - сказала управляющий делами исполкома Роменского городского совета Лариса Сосненко.

Депутаты голосуют за отклонение петиции: 8 соглашаются, 9 - нет, четверо воздержались. Таким образом, городской голова и члены исполкома остались в должности.

Как сообщил Сергей Салатун, на автора петиции от подал в суд - за клевету на него. Напомним: мэра Ромен обвиняют в вымогательстве и получении 50 тысяч гривен взятки. Так, в частности, говорится в материалах обвинения

- военной прокуратуры. Дело рассматривается с октября 2017 года. Всего должны заслушать 40 свидетелей. Факт получения взятки в сумме 40 тыс. грн правоохранители зафиксировали 16 августа 2016 года. По информации прокуратуры, деньги чиновник получил за содействие в получении разрешения предпринимателям с Луганщины на прокладку и использование кабельных сетей. Если вину мэра докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 29 мая мэру Ромен продолжили меру пресечения в виде личного обязательства до 29 июля. Следующее судебное заседание назначено на 30 июля. На нем должны заслушать свидетелей.