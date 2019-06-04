На Сумщине драка закончилась убийством Как выяснили сотрудники Конотопского отдела полиции, 29-летнему конотопчанину удар ножом в грудь нанес его товарищ по работе во время ссоры, а затем бросил тело в реку.

Об обнаруженном теле неизвестного мужчины в реке в полицию вечером 11 июня сообщил житель одного из сел Конотопского района. На указанное место выехала следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции во главе с руководством подразделения и руководством ГУНП.

Личность погибшего удалось установить довольно быстро. Им оказался 29-летний житель Конотопа, который несколько лет работал в местном частном фермерском хозяйстве. Специалисты судебно-медицинской экспертизы и криминалистической лаборатории ГУНП установили, что тело провело в воде несколько дней, а вероятной причиной смерти могла стать колото-резаная рана грудной клетки.

«Чтобы выяснить, кто мог быть причастен к смерти человека, наши сотрудники провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, - комментирует ситуацию Олег Переход, временно исполняющий обязанности начальника Конотопской полиции. - Нами отрабатывались связи погибшего, его окружение, образ жизни и др. В результате удалось установить, что он долгое время имел неприязненные отношения с другим работником этого же хозяйства. Их причиной были неприятные, язвительные, а часто и грубые высказывания самого потерпевшего в адрес хозяйки фермы, которая приходилась сестрой его коллеги».

Полицейские выяснили обстоятельства смерти потерпевшего. Оказывается, в тот вечер между мужчинами снова вспыхнула ссора. В пылу пострадавший бросился на своего оппонента с кулаками. У того в руках как раз был нож, которым он и ударил в грудь нападавшего.

Чтобы избежать ответственности и скрыть содеянное, мужчина отвез тело погибшего к реке и бросил в воду, надеясь, что его никто не найдет.

Подозреваемый задержан по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.