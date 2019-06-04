Сумские аматоры в полуфинале чемпионата Украины 12 июня прошли ответные матчи ¼ финала чемпионата Украины по футболу серди аматоров.

«Виктория» из Николаевки после победы на своем поле над коломыйским «Покутьем» 7:1 в гостях уступила 0:2 и вышла в полуфинал. Липоводолинский «Альянс» после поражения дома от «ВПК-Агро» (Шевченковка) 0:4 на этот раз в гостях выиграл, но мало – всего 3:1, так что дальше идет команда с Днепропетровщины.

Также в полуфинал вышли ФК «Малинск» с Ривненщины, который был сильнее «Таврии» (Новотроицк) и «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) с Черкащины, обыгравший по сумме двух матчей «Мотор» (Запорожье).