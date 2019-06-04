Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:08290

Сумские аматоры в полуфинале чемпионата Украины

12 июня прошли ответные матчи ¼ финала чемпионата Украины по футболу серди аматоров.

«Виктория» из Николаевки после победы на своем поле над коломыйским «Покутьем» 7:1 в гостях уступила 0:2 и вышла в полуфинал. Липоводолинский «Альянс» после поражения дома от «ВПК-Агро» (Шевченковка) 0:4 на этот раз в гостях выиграл, но мало – всего 3:1, так что дальше идет команда с Днепропетровщины.

Также в полуфинал вышли ФК «Малинск» с Ривненщины, который был сильнее «Таврии» (Новотроицк) и «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) с Черкащины, обыгравший по сумме двух матчей «Мотор» (Запорожье).

Спорт Альянс Липовая Долина Виктория Николаевка Футбол
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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