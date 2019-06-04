В Сумах грузовик въехал в маршрутку (видео)

Как сообщают очевидцы, столкнулись маршрутка № 19 и грузовик. На месте работают патрульные полицейские.
«Прокуратурой Сумской области в понедельник, 10 июня 2019, сообщено о подозрении полицейскому роты №3 батальона управления патрульной полиции в Сумской...
Благодаря неравнодушному сумчанину патрульные смогли найти водителя, который совершил ДТП и покинул место происшествия....
В служебном авто Сумского облсовета сегодня, 9 июня, под Тростянцом погиб заместитель начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексей Сябренко...
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....
Патрульные составили два админматериала на нетрезвого виновника ДТП....