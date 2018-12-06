Сумчан запрошують на презентацію книжки Євгенії Сенік «Будинок із сірників» Презентація книги відбудеться в сумській книгарні «Є» 20 червня.

Пропонуємо 5 фактів про «Будинок із сірників, узятих із різних коробок».

Головною темою роману є «бездомність». Та вона виводить читача й на інші проблеми. Наприклад, питання екології та сортування сміття, переробки матеріалу та recycling, інклюзії. Звучить у романі і тема Донбасу. Головна героїня саме через війну втрачає домівку.

Персонажі, життєві історії та портрети роману базуються на реальних подіях. Матеріалом для книжки Євгенії Сенік стало перебування у швейцарській спільноті для безпритульних.

Над книжкою письменниця працювала впродовж 5 років. Щоб зануритися всередину теми і побачити речі очима безпритульних у Швейцарії, Євгенія Сенік мусила і сама частково стати бездомною.

Книжка є спробою збудувати міст порозуміння між різними верствами населення, незалежно від країни.

Роман проілюстрований малюнками у стилі коміксів. Над ними працював художник Сергій Костишин.

Більше про книжку Євгенія Сенік розповість на презентації, що розпочнеться 20 червня о 18:30. Модеруватиме зустріч Івченко Владислав.