Сумчан запрошують на презентацію книжки Євгенії Сенік «Будинок із сірників»

Пропонуємо 5 фактів про «Будинок із сірників, узятих із різних коробок».
Головною темою роману є «бездомність». Та вона виводить читача й на інші проблеми. Наприклад, питання екології та сортування сміття, переробки матеріалу та recycling, інклюзії. Звучить у романі і тема Донбасу. Головна героїня саме через війну втрачає домівку.
Персонажі, життєві історії та портрети роману базуються на реальних подіях. Матеріалом для книжки Євгенії Сенік стало перебування у швейцарській спільноті для безпритульних.
Над книжкою письменниця працювала впродовж 5 років. Щоб зануритися всередину теми і побачити речі очима безпритульних у Швейцарії, Євгенія Сенік мусила і сама частково стати бездомною.
Книжка є спробою збудувати міст порозуміння між різними верствами населення, незалежно від країни.
Роман проілюстрований малюнками у стилі коміксів. Над ними працював художник Сергій Костишин.
Більше про книжку Євгенія Сенік розповість на презентації, що розпочнеться 20 червня о 18:30. Модеруватиме зустріч Івченко Владислав.
Сумчан запрошують на презентацію нового роману Владислава Івченка «Ноги», яка відбудеться 4 червня....
У суботу, 1 червня у Конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська, 9/1) пройде презентація книги Володимира Склокіна....
24 травня в «Агенції промоції «Суми» відбувся творчий вечір Сергія Батурина....
25 січня у приміщенні Сумської міської галереї відбулась презентація книги «Обличчя Незалежності» та однойменного короткометражного фільму, які присвячені життєвим історіям...
В издании помещены рассказы о жителях и уроженцах Сумщины, которые принимали участие в борьбе за свободу и независимость Украины на...